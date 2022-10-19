Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres kentinde süren organizasyonda Nuray Güngör Levent, silkmede yaptığı 110 kiloluk derecesiyle gümüş madalya aldı.

Böylece şampiyonadaki madalya sayısı; 10 altın, 9 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 21 oldu.