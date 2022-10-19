Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli halterci Nuray Güngör Levent'ten gümüş madalya
[Fotograf: AA]
Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör Levent, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres kentinde süren organizasyonda Nuray Güngör Levent, silkmede yaptığı 110 kiloluk derecesiyle gümüş madalya aldı.
Böylece şampiyonadaki madalya sayısı; 10 altın, 9 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 21 oldu.
Etiketler: Milli Sporcular
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