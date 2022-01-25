Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. eleme turunda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda oynanan maç öncesi COVID-19 testi pozitif çıkan ve karantina için kendisine tutulan evde kalan A Milli Takım oyuncusu Alperen Arabacı İstanbul'a döndü.

"Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla bugün İstanbul'a dönüş yapan ve sağlık durumu iyi olan Alperen Arabacı'ya acil şifalar dileriz. Oyuncumuzun Türkiye'ye dönüşü için büyük çaba gösteren Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililerimize şükranlarımız sunar, Alperen Arabacı'ya karantina sürecinde desteğini hiç esirgemeyen kardeş ülke KKTC Hentbol Federasyonu ile Dışişleri Bakanlığına teşekkür ederiz."