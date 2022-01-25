Milli hentbolcu Alperen Arabacı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan maç öncesinde koronavirüs testi pozitif çıkan milli hentbolcu Alperen Arabacı, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. eleme turunda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda oynanan maç öncesi COVID-19 testi pozitif çıkan ve karantina için kendisine tutulan evde kalan A Milli Takım oyuncusu Alperen Arabacı İstanbul'a döndü.
"Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla bugün İstanbul'a dönüş yapan ve sağlık durumu iyi olan Alperen Arabacı'ya acil şifalar dileriz. Oyuncumuzun Türkiye'ye dönüşü için büyük çaba gösteren Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililerimize şükranlarımız sunar, Alperen Arabacı'ya karantina sürecinde desteğini hiç esirgemeyen kardeş ülke KKTC Hentbol Federasyonu ile Dışişleri Bakanlığına teşekkür ederiz."
G.Kıbrıs maçı öncesinde Covid testinin pozitif çıkması nedeniyle, G.Kıbrıs'ta karantinada kalan oyuncumuz Alperen Arabacı, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla ülkemize döndü.— Hentbol Federasyonu (@Hentbol_Fed) January 25, 2022
THF olarak milli oyuncumuza acil şifalar diliyor, bir an önce sahalara dönmesini temenni ediyoruz. pic.twitter.com/ICyqexLnYg
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