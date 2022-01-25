Eski Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve milli yüzücü Ahmet Mazhar Bozdoğan hayatını kaybetti.

"Yüzme camiamızın kıymetli büyüğü, yüzücülük hayatında rekorlara doymayan, Marmara Üniversitesi Yüzme Bölüm Başkanı olarak Türk yüzmesine sayısız antrenör kazandıran ve Türkiye Yüzme Federasyonumuza başkanlık makamında çok çok kıymetli hizmetleri olan, hepimizin hocası sayın Doç. Dr. Ahmet Mazhar Bozdoğan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabrı cemil dileriz."

Bakan Kasapoğlu da Ahmet Mazhar Bozdoğan için taziye mesajı yayımladı.

"Ülkemizde yüzme branşının gelişimi adına önemli hizmetlerde bulunan Ahmet Mazhar Bozdoğan'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Uzun yıllar Yüzme Federasyonu Başkanlığı da yapan merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, dostları ve yüzme camiasına başsağlığı diliyorum."