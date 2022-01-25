Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile ilçe belediyeleri ve Antalya merkezli kamu kurumlarının destekleriyle düzenlenen organizasyon, 10-13 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Side-Antalya, Kemer-Antalya, Aspendos-Termessos ve Antalya-Antalya olmak üzere dört etaptan oluşan yarışta, hem turistik bölgelerin tanıtımı yapılacak hem de iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılacak.

Vali Ersin Yazıcı, organizasyonun tanıtımı için Lara bölgesinde düzenlenen basın toplantısında, yılın 12 ayında kentte turizm faaliyeti yapıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kentin bisiklet sporunda da önemli potansiyele sahip olduğunun altını çizen Yazıcı, Tour of Antalya markasını hep birlikte büyütmek için desteklediklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalya'nın 26 nitelikli golf sahasıyla dünyanın en önemli golf destinasyonuna, 200'den fazla futbol sahasına sahip olduğunu, her yıl binden fazla yerli ve yabancı futbol takımına ev sahipliği yapıldığını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Bisiklet turizminin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde oluşturduğu ekonomik büyüklüğün 50 milyon avroya ulaştığını, 650 bin kişiye iş imkanı sağladığını ifade eden Böcek, bisiklet turizmine katılanların paket turizmine katılanlardan yüzde 40 daha fazla harcama yaptığına dikkati çekti.

Emin Müftüoğlu: Bisiklet sporunda da madalya hedefliyoruz

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise çok duygulu olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun dışında ilk defa bir bisiklet organizasyonunun canlı yayınlanacağını, turların geçtiği güzergahların güzelliklerinin yansıtılacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Müftüoğlu, bisiklete katkı sunanlara teşekkür etti.

"Cimnastikte, okçulukta madalya kazanabiliyorsak bisiklette de madalya alabileceğimizi göstereceğiz. Bisiklet turlarının markalaşmasına yönelik hedeflerimiz farklı bir boyutta olacak."

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'da yapılan her organizasyonun Türkiye turizmine hizmet ettiğini vurgulayarak, turizmde 2022'ye iyi başladıklarını, 2019 turist rakamlarına yaklaşan bir sezonu yaşayacaklarını kaydetti.

Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney de yarışların popüler olması, sporculara, katılımcılara çok iyi hizmet edilmesi gerektiğini belirterek, iki yıldır takım bulmakta hiç zorlanmadıklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Organizasyona yüzlerce takımın başvurduğunu aktaran Güney, turizme uygun takımları tercih ettiklerini, 7'şer sporcudan oluşan 23 takımın yarışacağını ifade etti.

Tour of Antalya Yarış Direktörü Mutlu Erçevik, yarışçıların dört günde toplam 600 kilometreden fazla yol katedeceğini belirtti. Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim ise Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteğiyle yayın alanında önemli bir atılım yaptıklarını aktardı.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Fraport TAV Antalya Airport Genel Müdürleri Bilgihan Yılmaz ve Deniz Varol da toplantıda birer konuşma yaptı.