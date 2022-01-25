Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Altay, Spor Toto Süper Lig'in dibinde yer alıyor. İki takımın da ortak noktası, uzun zamandır üç puanı bir arada göremiyor olmaları.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 16 puanla ligde son sırada bulunuyor. Marius Sumudica'nın öğrencileri, 12 maçtır kazanamıyor.

Doğu Anadolu ekibi, son galibiyetini 22 Ekim'de Altay'ı 2-1 yenerek almıştı. Bu karşılaşmadan sonra galip gelemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, çıktığı 12 mücadelede 4 puan topladı.

Sumudica'nın takımı, 4 puanı da Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Kayserispor ve Beşiktaş ile berabere kalarak hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en uzun kazanamama serisine ise Altay sahip. 18 puanı bulunan İzmir ekibi, 16 maçtır galip gelemiyor.

Siyah beyazlılar, ligdeki son galibiyetini 7. haftada Beşiktaş'ı 2-1 yenerek aldı. 24 Eylül'de oynanan bu mücadeleden sonra 16 maça çıkan Altay, 13 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.

7. haftayı 3. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, aldığı kötü sonuçlarla 19'üncü sıraya kadar geriledi. Siyah beyazlılar, ligde üst üste 8 maçtır kaybediyor.