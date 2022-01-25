Galatasaray'ın gündeminde transfer var. Kadroya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılarda öncelik gidecek oyuncularda.

Assunçao ile yollarını ayıran Galatasaray'da sırada Luyindama ve Yedlin var.

Christian Luyindama’nın, Belçika ekibi Antwerp ile satın alma opsiyonlu kiralık transferinin bitme aşamasında olduğu belirtildi.

Yedlini Inter Miami ve Orlando City ile temasta

De Andre Yedlin’in de ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesi bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu, Inter Miami ve Orlando City ile temas halinde.

Yedlin ile yolların ayrılması ile birlikte sağ bek transferinin Omar Elabdelloui’ye bağlı. Omar’ın durumuna göre Galatasaray, Fransa’dan bir sağ bek arayışına girecek.

Öncelik orta saha transferi

Sarı kırmızılıların transferde yoğunlaştığı bölge ise orta alan.

Roma’dan Diawara, Stuttgart forması giyen Mangala ve Chelsea’de oynayan Barkley’in listede olduğu öğrenildi.

Yönetimin önceliğini satın alma opsiyonlu kiralık olarak Amadou Diawara’ya vereceği gelen haberler arasında.

Gedson Fernandes transferinde pürüz

Galatasaray yönetimi diğer yandan da, Gedson Fernandes transferinde çıkan pürüzü çözmeye çalışıyor. Gedson ile anlaşan Galatasaray’ın, Portekiz ekibi ile opsiyon konusunu çözüp, resmi açıklamayı yapması bekleniyor.