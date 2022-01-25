Karim Benzema, Lionel Messi'ye destek verdi. Real Madrid'in Fransız golcüsü, bir dönem La Liga'da rekabet ettiği Messi'yi eleştirenler hakkında konuştu.

Lionel Messi'yi eleştirenleri anlamadığını belirten Benzama, "O Messi. Nasıl olur da başarılı olamaz? Bu sadece bir adaptasyon süreci" dedi.

Arjantinli yıldızın büyük bir yetenek olduğuna dikkat çeken Fransız yıldız, "Messi şu anda çok gol atamıyor, fakat onun sahada yaptıklarına bakılması gerekiyor. Onu eleştirenler, futbol hakkında bir şey bilmiyor" ifadesini kullandı.

Yıllarca İspanya'da rekabet eden ikili, Şampiyonlar Ligi'nde de karşı karşıya gelecek. Real Madrid ile Paris Saint Germain, son 16 turunda kozlarını paylaşacak.