Beşiktaş'ın gündeminde, iç transfer var. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşmelere ağırlık vermiş durumda.

Bu isimlerin dışında kontratları 2023 yılının Haziran ayında sona erecek Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçi ile de temaslar hız kazandı.

Geçtiğimiz sezondan bu yana takımın önemli parçaları olan 21 yaşındaki kaleci Ersin ve 20 yaşındaki sol bek Rıdvan ile birlikte bu sezon A Takım'da boy göstermeye başlayan stoper Serdar'ın sözleşmelerini uzatılacak.

Yönetim, bu üç oyuncuyla 5'er yıllık kontrat yaparak aldıkları ücreti iyileştirmek istiyor.

Ersin Destanoğlu için bonservis beklentisi var

Ancak bu 3 oyuncuya yurt dışından cazip teklif gelirse kabul edilecek. Sezon sonunda özellikle kaleci Ersin Destanoğlu için resmi teklif gelmesi bekleniyor.

Birçok takımın scout ekibinin takip ettiği Ersin'den, Beşiktaş yönetiminin 7-8 milyon euro civarında bonservis beklentisi var. Avrupa’dan, bu rakamı veren bir takım olması durumunda genç kalecinin ayrılmasına onay verilecek.