Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç Avrupa ikincisi oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Arnavutluk'ta süren Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede ikinci oldu.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular yarıştı.
Erkekler 67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Fehmi, silkmede 167 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.
Etiketler: Milli Sporcular
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