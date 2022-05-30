Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniyespor'dan Mevlüt Erdinç'e veda mesajı
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Mevlüt Erdinç'e teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Bu sezonun ara transfer döneminde İstanbul temsilcisinin kadrosuna katılan tecrübeli futbolcu, Spor Toto 1. Lig'de 2 maçta forma giydi.
Son Haberler
- 18:27
- 18:35
- 18:20
- 18:05
- 18:12
Sıradaki Haber
Marcelo Real Madrid'den ayrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz