Brezilyalı yıldız, 16 sezondur formasını giydiği takımından ayrıldığını açıkladı. Deneyimli stoper, Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi kupası kutlamalarının yapıldığı Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarlara seslendi.

"Dünyanın en iyi kulübünde, bir dönemi bitiriyorum. Bugün üzüntülü değil, neşeli bir gün çünkü, bir kez daha dünyanın en büyük turnuvasını kazandık. Madrid'in geleceği gençlerle çok iyi."

Takım kaptanı, İspanyol deviyle kariyerindeki 25. kupaya ulaştı. 34 yaşındaki oyuncu, Gento'yu geride bırakarak 120 yıllık Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan ismi oldu.

Marcelo, 2007 yılında 6.5 milyon euro bonservis ile transfer edilmişti.