Durres şehrinde düzenlenen organizasyonda 87 kiloda podyuma çıkan Sara Yenigün, koparmada 95 kilo, silkmede 123 kilo ve toplamda 218 kiloyla 3 altın madalya kazandı.

Yenigün, bu yıl yaşadığı ciddi sakatlıklara karşın azmi, kararlılığı ve çalışmasıyla şampiyonada ülkesini gururlandırdı.

[Fotoğraf: AA]

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 2. sınıf öğrencisi de olan Yenigün, Avrupa Şampiyonası'nın kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Yenigün, bu yıl çok fazla sakatlık yaşadığını belirtti.

"İki defa üst üste sakatlık geçirdim. Bir dizime dikiş atıldı, sonra el bileğimi kırdım, kaslarım, liflerim koptu. Ona rağmen iyi bir toparlanma süreci geçirdim. Şampiyonaya yetişmem doktorlarım ve benim için hayaldi ama çok şükür Allah yardım etti. Bir baktım oradayım, birincilik kürsüsündeyim."

[Fotoğraf: AA]

"Hedefimiz öncelikle olimpiyat kotası almak"

Yenigün, 5 Aralık'ta Kolombiya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'na Niğde'de hazırlandığını, o şampiyonanın olimpiyat elemesi ve kota özelliği bulunduğunu aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Yenigün, hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.

"Hedefimiz öncelikle olimpiyat kotası almak. Çünkü olimpiyat görmek çoğu sporcunun hayali, benim de hayalim. İnşallah en büyük hedefim o. Altın madalya çıkarırsam çok güzel olacak. Bunun için çalışıyoruz. Bir kadın olarak çok gururluyum. Sakatlıklara rağmen 3 altın madalya kazanarak kadının gücünü gösterdiğimi düşünüyorum. Bu konuda da gerçekten kendimle gurur duyuyorum."

Yenigün, kendisine destek olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüçhan İri ve hocalarına da teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.