20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verildi.

Ara öncesi Süper Lig’in 14. haftasında 8 karşılaşma oynanırken, toplam 26 gol atıldı. Haftanın kapanış maçı olan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi, Taksim’de yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

[Fotoğraf: İHA]

Fenerbahçe’de seri sona erdi

29 puanla Süper Lig’de lider olan Fenerbahçe, konuk ettiği Giresunspor’a 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertliler, lige verilen ara öncesi avantaj kaybetti.

Fenerbahçe, bu yenilgiyle birlikte 14 maç sonra Kadıköy’de mağlubiyet yaşamış oldu. Ligde 8 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kanarya, bu sezon 2. yenilgisini aldı.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray’dan gövde gösterisi

Haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray, Başakşehir’i deplasmanda tarihi bir sonuçla mağlup etmeyi başardı.

Sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu’nun hat-trick yaptığı mücadeleden 7-0’lık skorla galip ayrılırken, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Bu sonuç ev sahibi ekibin tarihinin en farklı mağlubiyeti olarak kayıtlara geçerken, turuncu-lacivertliler haftayı 24 puanla 5. sırada tamamladı. Galatasaray ise puanını 27’ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti.

[Fotoğraf: İHA]

Trabzonspor beraberliğe abone

2 futbolcusunun cezalı olduğu haftada MKE Ankaragücü’ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-1’lik sonuçla berabere ayrılırken puanını 23’e yükseltti ve haftayı 7. sırada tamamladı. Bordo-mavililer oynadığı son 5 müsabakada 4 beraberlik yaşadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Gol krallığında zirve Valencia’nın

Süper Lig’in gol krallığı tablosunda ilk haftadan itibaren zirvede yer alan Fenerbahçeli Enner Valencia gol sayısını 13’e yükseltti. Sıralamada ikinci sırada 9 golle Antalyaspor’un forveti Haji Wright bulunuyor.

Fatih Karagümrük takımının gol yükünü çeken isimlerden Fabio Borini ve Mbaye Diagne ise 7 golle sıralamada yer alıyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

Corendon Alanyaspor: 0 - Adana Demirspor: 0

MKE Ankaragücü: 1 - Trabzonspor: 1

Sivasspor: 2 - Ümraniyespor: 2

Fenerbahçe: 1 - Giresunspor: 2

Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 7

Fatih Karagümrük: 3 - Gaziantep FK: 3

İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 1

Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2