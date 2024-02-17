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Spor
AA 17.02.2024 13:35

Milli halterci Dilara Narin Avrupa'da 3 altın madalya ile şampiyonluk hedefliyor

Milli halterci Dilara Narin, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda koparmada, silkmede ve toplamda 3 altın madalya ile Avrupa şampiyonluğu kazanmak hedefiyle podyuma çıkacağını söyledi.

Milli halterci Dilara Narin Avrupa'da 3 altın madalya ile şampiyonluk hedefliyor
[Fotograf: AA]

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nda yarın podyuma çıkacak kadınlar 81 kiloda Dilara Narin gözünü şampiyonluğa dikti.

Ay-yıldızlı başarılı kadın haltercilerden Dilara, bu spora 10 sene önce ortaokuldaki beden eğitimi öğretmeni sayesinde başladığını belirtti.

"Daha önce gençler Avrupa ve dünya şampiyonalarında şampiyon oldum. Bu sene de Sofya'dan şampiyon olarak ülkeme dönmek istiyorum. Sofya'daki Avrupa Şampiyonası'nda hedefim koparmada, silkmede ve toplamda 3 altın madalya kazanmak. İnşallah ülkemize 3 altın madalyayla döneceğiz. İnşallah burada İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum."

Dilara, daha önce kazandığı derecelere yönelik de konuştu.

"En önemlisi Gençlik Olimpiyatları'nda (EYOF) ülkeme altın madalya kazandırdım. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 2022 yılında ilk kez üçüncü oldum, 2023 yılında Ermenistan'da yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da ise ikinci oldum."

Milli halterci Dilara Narin Avrupa'da 3 altın madalya ile şampiyonluk hedefliyor

Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını da ifade eden ay-yıldızlı sporcu Dilara, müsabaka öncesinde şampiyonanın düzenlendiği salonda antrenmanlarını da yaptığını belirtti.

"Yoğun çalıştık, çalışmalarımız oldukça zorlu geçti. Bir sakatlık geçirdim, şu anda iyiyim inşallah daha iyi olacağım. Yarışmaya da bomba gibi hazırız. Yarışma salonuna da gittim, buradaki antrenmanımı da yaptım ve yarışmada şampiyon olacağıma inancım arttı. Rakiplerim de her zaman geçtiğim rakiplerim, inşallah bu yarışmada da geçeceğim."

Dilara, donraki hedefinin Paris 2024 Olimpiyatları olduğunu, bu yarışmaya da olimpiyat kotası için geldiğini ifade etti.

"İnşallah olimpiyata kota kazanıp ülkemi temsil etmek istiyorum. Olimpiyat kotası için de çok az bir derecem kaldı, inşallah tamamlayıp kotayı alacağız."

Milli halterci Enes Çelik: Ülkemize boş dönmek istemiyorum

Enes Çelik de, erkekler 96 kiloda yarışan ve yarın Sofya'da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez mücadele edecek.

"Gaziantep sporcusuyum, yaklaşık 7 yıldır halter yapıyorum. Ailemde beş kardeşiz, tek ben sporcuyum. Daha önce Avrupa'da yıldızlarda ikinciliğim ve üçüncülüğüm, dünyada ikinciliğim var. Ayrıca gençlerde dünya ve Avrupa'da şampiyonluklarını birer kilo ile kaybettim. İnşallah bu sene yine gençler dünya ve Avrupa'da en iyilerini yapmak için yolumuza devam ediyoruz."

Milli halterci Dilara Narin Avrupa'da 3 altın madalya ile şampiyonluk hedefliyor

Enes, Avrupa Şampiyonası'na da çok iyi hazırlandığını anlattı.

"Arkadaşlarımla Çorum'da bu şampiyona için çok çalıştık, yaklaşık 3 yıldır büyükler kategorisinde Avrupa'ya çıkmanın hayalini kuruyordum. Ülkemize boş dönmek istemiyorum, inşallah madalya da nasip olur."

Enes, şampiyonadan sonra 2028 olimpiyatlarını hedeflediğini, ona göre hazırlık yapacağını da dile getirdi.

"İnşallah yolumuza devam edip 2028'e gideceğiz. Allah’ın izniyle 2028'e kadar da Avrupa ve dünya şampiyonalarını da boş geçmeyeceğiz."

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