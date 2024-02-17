Halter Federasyonu haltercilerin performansından memnun

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli haltercilerin gösterdikleri performansı değerlendirdi.

Ünlü, milli haltercilerin Avrupa Şampiyonası'nda şu ana kadar 5 altın, 7 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla gayet güzel bir başarı yakaladıklarını anlattı.

"Her Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi ilk günlerdeki müsabakalara güzel başladık. Tabii gönül istiyor ki akabinde de sürekli altın madalya gelsin ama burada rakipleriniz de var. Özellikle kadınlarda Cansu Bektaş'ın yarışması çok güzel geçti. Cansu, rekorlarla birlikte 2 altın, bir gümüş madalyayla şampiyonluğunu süsledi. Gamze'nin koparma hareketi biraz zayıf, silkmesi çok güzel o da bir altın, bir gümüş madalyayla müsabakayı tamamladı ve silkmede Gamze'de rekor kırdı."

Ünlü, şampiyonanın ikinci gününde kadın milli haltercilerde bir talihsizlik yaşadıklarını ifade etti.

"Duygu Alıcı, antrenmanlarda defalarca kaldırdıkları ağırlığı podyumda da kaldırabilseydi, Avrupa'da birinci kürsüde yer alacaktı. Medine Bilicier'den de daha fazlasını bekliyorduk. Burcu Alıcı ise iki bronz madalya kazandı."

"Muammer Şahin çok güzel bir yarışma çıkardı"

Ünlü, erkeklerde Muammer Şahin'in altın madalya kazanarak güzel bir yarışma çıkardığını hatırlattı.

"Mustafa Eliş, genç bir çocuk. Biz Mustafa'dan ileriye dönük çok şeyler bekliyoruz bana göre başarılı bir yarış çıkardı. Ferdi Hardal ve Kaan Kahriman'ın yarışması gayet güzel oldu. Ferdi'den bu yarışmada ciddi anlamda beklentimiz yüksekti, Ferdi'nin hem koparması hem de silkmesi çok iyi aslında ama koparmada biraz geride kaldı."

Ünlü, milli sporcu Kaan Kahriman'ın gen, yetenekli ve çok çalışkan bir sporcu olduğunu ifade etti. Ünlü, bir kilo farkla altın madalyalar kaçırdıklarını hatırlattı.

"Kaan Kahriman da koparmada altın madalyayı aldı. İlerleyen zamanda Kaan, o sıkletin Avrupa'da tek adamı olacak. Önceden sporcular arasında en az 2,5 kiloluk farklar olurdu şimdi bir kiloluk farklar var. Bu çok önemli aralarında neredeyse kilo farkı yok. Kim güçlüyse kim bir kilo fazla kaldırırsa o kazanıyor. Kaan, burada yaptığı toplamın çok çok üzerinde yapabilen bir sporcu, yukarıdaki rakiplerinizi takip ederken bir hak kaçırabiliyorsunuz. Kaan, bir hak kaçırmasaydı Ermenistanlı rakibini çok rahat geçebilirdi. Ancak ekranın karşısından veya tribünden bunu yorumlamak bizim için çok kolay. Tabii esas ısınma salonundaki atmosferi görmek lazım."

"Muhammed Furkan'dan altın madalya umudumuz çok yüksekti"

Ünlü, aynı kilonun rakip sporcuyla birlikte kaldırılmasına rağmen madalyanın kaçırılmasına ilişkin de konuştu.

"Daha önce aynı kiloyu kaldıran sporcuların vücut ağırlığına bakılırdı eğer vücut ağırlığı da aynıysa kim daha önce o toplamı yapmışsa o öncelikli olurdu. Ama şimdi sporcular avantaj için zayıflıyorlar diye bu kaldırıldı. Bunun kalkması daha güzel bir heyecan getirdi. Aynı kiloyu kaldıranlarda önce kaldıran avantajlı oluyor. Halter müsabakasında arkadaki teknik ekibin o panoyu da çok iyi takip etmesi gerekiyor, rakipleri çok iyi tanıması gerekiyor. Rakipleri de izlemek gerekiyor rakip sporcu kaldırış yaparken, zor mu kaldırıyor, kolay mı hareketlerini görebilirsiniz ve ona göre kendinize stratejisi çizebilirsiniz."

Kadınlar 64 kiloda yarışan Aysel Özkan için de Ünlü, "Aysel'den de çok iyi neticeler bekliyordum ama özellikle koparmada zaten iyi ancak Aysel dişinden büyük bir rahatsızlık geçirmişti. O rahatsızlıkta şampiyonaya dek geldi ve ister istemez etkiledi. Aysel, koparmada bronz madalya kazandı, o da başarılı bir netice elde etti." dedi.

"Heyecanla beklediğimiz müsabakalardan birisi de Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç'in mücadelesiydi" diye konuşan Ünlü, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yusuf Fehmi'nin vücut ağırlığı da henüz 73 kiloya gelmedi, hastalıktan da yeni çıkmıştı ama silkmede kazandığı madalyayla bizi mutlu etti. Muhammed Furkan'dan altın madalya umudumuz çok yüksekti çünkü gerçekten dereceleri iyi bir sporcu, harika bir koparma müsabakası çıkardı. Bizim hedefimiz Muhammed Furkan ile silkmede. İki gün önce antrenmanda yaptığı 192 kiloluk derecesiyle çok rahat başlayabilirdi. Yine de güzel müsabaka çıkardı diye düşünüyorum, olimpiyat yolunda kotada hem totalini artırdı hem de dünya sıralamasını 8. sıraya çıkarttı. İnşallah olimpiyatta çok daha güzel neticeler elde eder, diye düşünüyorum. Bütün sporcularımızı kutluyorum."​​​​​​​