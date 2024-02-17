6. Etnospor Forumu Antalya'da başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından, "Geleneksel sporların ihyası" parolasıyla düzenlenen 6. Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde başladı.

Bak, açılış töreninde yaptığı konuşmada, geleneksel sporlardaki gelişmeden dolayı DEK Başkanı Bilal Erdoğan ve ekibini tebrik ederek, ortaya konan vizyon ve çalışmanın her gün, her yıl giderek büyüdüğünü söyledi.

Bak, bakanlık olarak her zaman bu vizyona ve önemli yaklaşıma destek vermekten gurur duyduklarını aktardı.

"Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerimiz ve devletimizin imkanlarıyla oluşturulan, geleneksel oyunların yapılacağı yatırımlar ve tesisler her ilimizde gelişmekte. Üç ay önce Gaziantep'te açtık, İstanbul'da Halkalı'da yenisini açacağız. Yeni tesislerle bu vizyonun gelişmesi için dünyada kültürün, geleneklerin yaşaması için ve bunun sporla harmanlanması için çok önem arz ediyor. Spor bir endüstri ve bu endüstri içinde özellikle kültürümüzü, değerlerimizi korumamız gerekiyor. Bu hususta Dünya Etnospor Konfederasyonu vizyon ortaya koydu."

Bak, konfederasyonun önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, turizm kenti Antalya'da 6. Etnospor Forumu'nun yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyon kapsamında önemli yatırımlar yaptıklarını aktardı.

"Kültürün, geleneklerin ne kadar önemli olduğunu, gelecek nesillere taşınması gerektiğini bize ifade etti. Yolumuza aktif şekilde devam ediyoruz. Bu hususta yapılan çalışmalara çok önem veriyoruz."

Bak, Antalya'da 672 yıldır Elmalı güreşlerinin yapıldığını söyledi.

"Bu gelenek Antalya'da, Toroslarda, bu bölgede 672 yıldır yapılıyor . Kırkpınar Geleneksel Güreşleri de var. 663 yıldır da 'er meydanı' dediğimiz bu gelenek var."

Geleneksel sporların disiplin içinde gelecek nesillere taşınmasının önemli olduğunu vurgulayan Bak, gençler ve kültür için bu vizyonun çizildiğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Bak, Gazze'de yaşanan insanlık dramını da dile getirdi.

"Sporun dilini kullanmak gerekiyor. Buradan Antalya'dan Gazze'ye selam göndermemiz, dayanışmamızı göndermemiz gerekiyor. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar ölürken hepimizin sesini yükseltmesi lazım."

Bak, bu geleneğin dünyanın her yerinde yaşatılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, organizasyonun spor turizminin gelişmesi için önemli bir adım olduğunu aktardı.

Bilal Erdoğan: Geleneksel sporlara yerel yönetimlerin de destek sunması gerekiyor

Panelin moderetörlüğünü yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporlara hükümetlerin yanı sıra belediyelerin, yerel yönetimlerin de destek sunması gerektiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, Türkiye olarak geleneksel sporlara destek olmayı çok önemli bulduklarını ifade etti.

"Yerel yönetimlerin ve belediyelerin bu desteği vermesi, aslında geleneksel sporları canlı tutacak olan şeydir. Kişilerin katılımının yanı sıra sponsor bulmak gibi meseleler de istediğimiz seviyelerde değil. Dolayısıyla altyapıların oluşturulması ve geleneksel sporların icra edilebileceği mekanların kurulması noktasında bunlar son derece önemli."

Erdoğan, forumun açılışında bakanlarla mutabakat anlaşması imzaladıklarını anımsatarak, UNESCO anlaşmalarının pek çoğunda geleneksel sporların, kültürlerin ve kültürel mirasların korunması gibi maddelerin yer aldığını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Oleg Matytsin: İnsan, doğanın bir parçasıdır

Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin, ülkesinin aktif bir şekilde bu platformda işbirliğini geliştirme rolünü sürdüreceğini söyledi.

Matytsin, Dünyanın şu anda çok karışık bir dönemden geçtiğini ifade etti.

"Her bir kurumunun ilk önce dostluğunu, karşılıklı anlayışını güçlendirmesi gerekir. Bunun için sporu da kullanabiliyoruz. Bu bir yarış, madalya peşinde koşmak değil. Aynı zamanda kültürler ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi yöntemidir. Bu şekilde spor üzerinde herhangi bir ayrımcılık yapmadan, sporu siyasileştirmeden faaliyet gösteriyoruz. Etnospor'un temelinde de bu prensipler yatıyor. Önümüzdeki hedeflerde geleneksel değerlere geri dönüyoruz. İnsan, doğanın bir parçasıdır. Sadece toplumun bir parçası değildir. Toplumlaşmaya çalışıyoruz fakat ne kadar aktif şekilde toplumlaşırsak o kadar da doğallıktan uzaklaşabiliyoruz. Her bir çocuk ata dokunmalıdır. Çocukluktan, doğayla ilişkisin kurması gerekiyor. Bence geleneksel spor türleri tam da bunun için en uygun spor türleridir. Geleneklerine, doğaya ve kültürüne bağlı spor türleridir. Halkın en temel değerlerini bu spor türlerinde görebiliyorsunuz."

"Fiziksel olarak sağlıklı olma yöntemi"

Namibya Cumhuriyeti Spor, Gençlik ve Ulusal Hizmet Bakanı Agnes Basilia Tjongarero, ülke olarak yakın zamanda kaybettikleri başkanlarının yasını tuttuklarını belirterek, bu ayın 25'ine kadar ulusal yaslarının devam edeceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Geleneksel oyun ve müsabakaların ülkelerinde bağ kurma, sosyalleşme, işbirliği yapmak ile biraz da eğlence için kullanıldığını belirtti.

Tjongarero, geleneksel sporların kişilerin zihinsel olarak faal kalmasını sağladığını vurguladı.

"Öğrenciler için de güzel bir kafa dağıtma yöntemi. Fiziksel olarak sağlıklı olma yöntemi. Aktivite olarak baktığınız zaman çocukların yetişkinlerle bağ kurma yöntemi. Bu arada çocukları da sokaklardan uzak tutmanın bir yöntemi. Çünkü bir toplum olarak bunu düşünmek zorundayız. Çocuklarımızın arkadaşlarıyla sosyalleşmelerini sağlamak ve yeni arkadaşlar bulmaları için kullanabiliriz. Müsabakalar açısında da kazanmanın da ötesinde adlarının duyulmasını sağlayacak ve koordinasyonlarını kuvvetlendirecek noktalarda önemli beceriler kazanıyorlar. Bir aradayken sadece rekabet için değil, aynı zamanda bir arada olmak için bunu yapıyorlar. Beraber ritim yakalıyorlar. Beraber alkış tutup, beraber zıplıyorlar."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Özbekistan Gençlik Politikaları ve Spor Bakanı Adham İkramov da geleneksel sporlarla ilgili yaptıkları etkinliklere öğrencilerin aktif olarak katılım gösterdiğini belirtti.

İkramov, spor disiplinini yeni nesillere aktarmak için 10 yıldır yoğun bir şekilde çalışma yürüttüklerini ifade etti.

"Özbekistan'da çalışmalara 'Genç nesillere geleneklerimizi nasıl aktarabiliriz?' diye sorarak başladık. Bizim için öğrenmenin ve öğretmenin ötesinde, değerlerimizi gelecek nesillere taşımak önemli."

İkramov, Özbekistan olarak Dünya Etnospor Federasyonun çalışmalarının içinde ve yanında olacaklarını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

İyi niyet anlaşması imzalandı.

Forumda 60 üye federasyonla Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ortak kurallarını tesis edecek iyi niyet anlaşması imzalandı.

Foruma, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, AA Spor Haberleri Direktörü Ersin Şiyhan'ın yanı sıra Sierra Leone Spor Bakanı Augusta James-Teima, Çad Gençlik ve Spor Bakanı Bravo Ouaidou, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, Gine Gençlik ve Spor Bakanı Lansana Beavogui Diallo, Namibya Spor, Gençlik ve Ulusal Hizmet Bakanı Agnes Basilia Tjongarero, Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin ile Özbekistan Gençlik Politikaları ve Spor Bakanı Adham İkramov katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Forumda, DEK'e bağlı faaliyetlerini sürdüren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan'dan temsilcileri ile araştırmacılar ve akademisyenler de yer aldı.