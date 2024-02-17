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Spor
AA 17.02.2024 12:10

Deaflympics Kış Olimpiyatları'na 36 ülke katılacak

Erzurum'da düzenlenecek 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları'na 36 ülkeden sporcu katılacak.

Deaflympics Kış Olimpiyatları'na 36 ülke katılacak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-12 Mart tarihlerinde yapılacak organizasyonda 36 ülkeden 1003 sporcu 6 branşta yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "6 branşta gerçekleşecek olimpiyatlara toplam 36 ülke ve ülkemiz dahil 1003 sporcu ve teknik ekip katılacak. Katılımcı ülkelere devletimiz ve federasyonumuz her türlü imkanı sağlamıştır. Önce misafirimiz sonra rakibimiz olan tüm ülkelerin ülkemize giriş yapmasını sabırsızlıkla bekliyor ve şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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