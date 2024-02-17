Lider Galatasaray, MKE Ankaragücü deplasmanında

Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 66 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Sarı-lacivertli takım ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Barış Alper durdurulamıyor

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 24 Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu sakatlıklarından dolayı MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda Afrika Uluslar Kupası'nda sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, yarınki müsabakada görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Derrick Köhn görücüye çıkabilir

Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, yarınki karşılaşmada forma giyebilir.

Almanya'nın Hannover 96 takımından alınan 25 yaşındaki sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda başkentte sahaya çıkabilecek.

Son 9 resmi maçını kazandı

Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı.

"Cimbom" üst üste 6 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kayıpsız atlattı.

Ligde son 13 maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı.

Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 52 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

104'üncü randevu

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 104. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 103 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 65'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 214 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 90 golle karşılık verebildi.

Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 51 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 25 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti.

Söz konusu 51 maçta Galatasaray'ın 83 golüne, MKE Ankaragücü 53 golle karşılık verdi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

5 maçlık seyircisiz oynama cezası sona erdi

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü, ligdeki son 3 maçında 1 puan alabildi. Haftaya 29 puanla giren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek 3 maçlık galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 5 maç sonra seyircisine kavuşacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Süper Lig'de 5 maçı sahasında seyircisiz oynama cezası alan MKE Ankaragücü, bu 5 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Süper Lig'de seyircisinin tribünde olduğu son iç saha maçını 11 Aralık 2023'te oynayan başkent ekibi, ligde 2 ay sonra taraftarı önünde sahaya çıkacak.

Öte yandan MKE Ankaragücü’ne ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Kazımcan Karataş, eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez mücadele edecek.

MKE Ankaragücü'nde eksik yok

MKE Ankaragücü, Galatasaray maçına tam kadro çıkabilecek.

Sakat futbolcuların takımla çalışmalara başlaması yeni transferlerin lisansının çıkması ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki oyuncuların dönmesiyle sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına tam takım halinde hazırlandı.

Başkent ekibinin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Flips, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe.