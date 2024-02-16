Ne Kasımpaşa ne Fatih Karagümrük

Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.

Mücadeleden kazanan çıkmadı. Kasımpaşa'nın golünü 11. dakikada Da Costa kaydederken, Fatih Karagümrük'ün golünü ise 38. dakikada Eysseric attı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 39'a yükseltti. Fatih Karagümrük ise puanını 28 yaptı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Mendes'in çalımlarla ceza sahasına girip açtığı ortada Emre Mor, altıpas çizgisi önünde topa vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti.

8. dakikada Levent Mercan'ın attığı pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mendes, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL - 11. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Da Costa, ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0.

GOL - 38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan taçta topla buluşan Güven Yalçın, topukla pasını Eysseric'e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağları havalandırdı. 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada Nazım Sangare'nin sağ taraftan açtığı ortada Mendes, topa kafayla vurdu ancak kaleci Ali Emre Yanar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84. dakikada Fall'ın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası dışı sağ çaprazından şut çekti. Kaleci Sirigu, bu şut sonrası meşin yuvarlağı çeldi.

Müsabaka, 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 88 Yunus Emre Gedik), Gökhan Gül (Dk. 61 Sadiku), Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan (Dk. 75 Rochinha), Da Costa

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis (Dk. 90+2 Feghouli), Bertolacci (Dk. 72 Rohden), Emre Mor (Dk. 78 Can Keleş), Eysseric, Mendes (Dk. 90+2 Marcao), Güven Yalçın (Dk. 78 Lasagna)

Goller: Dk. 11 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 38 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 69 Porozo, Dk. 71 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 78 Emre Mor, Dk. 84 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sami Uğurlu: Bulunduğumuz konum oldukça iyi

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uğurlu, VavaCars Fatih Karagümrük'ün güçlü bir takım olduğunu belirtti.

"Rakibimiz, çok iyi oyuncuları kadrosuna kattı. Biz de son 5 maçın 4'ünü kazandık. Bir oyun planımız ve kurgumuz var. Buna olabildiğince uymaya çalışıyoruz ancak rakip kalitesi de bu oyunumuzda önemli rol oynuyor. Karagümrük, topla oynamayı seven bir takım. Biz de tam tersi geçiş oyunu oynuyoruz. Bu yüzden topun Fatih Karagümrük'te kalacağını tahmin ettik. 70-75. dakikalar arasında kendi yarı sahamızda oyunu kabullendik çünkü Fatih Karagümrük bu dönemde iyi oynadı."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Ligde iyi oynadığımız maç sayısı fazla"

Uğurlu, üst tarafları kovaladıklarını aktardı.

"Son 3 maçta 10 puan aldık ama gerçekçi olmamız gerekiyor. İstanbulspor ile beraber ligin en az bütçesine sahip takımız. Buna da sonuna kadar uyuyoruz. Bu bütçelerle yaptığımız işlerin büyüklüğünü görebiliriz. Dışardan yaptığın işlerin kolay olduğunu gösterirsen, başkaları da yaptıklarının kolay olduğunu düşünür. Yaptığımız şeyler kolay değil. Buna rağmen üçüncü ile aramızda 1 puan var. Bulunduğumuz konum oldukça iyi. Oyun kalitesini biraz daha artırmalıyız. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Ligde iyi oynadığımız maç sayısı fazla fakat böyle problem yaşayacağımız maçlar da olacaktır."

"İstediğimiz ama bütçemizin yetmediği birçok oyuncu var"

Uğurlu, bu sezon ligde puanların birbirine çok yakın olduğunu dile getirdi.

"Düşen takımlar, çok zor günler geçirecektir çünkü hepsi çok para harcadı. İstediğimiz ama bütçemizin yetmediği birçok oyuncu var. Bunların ikisi Fatih Karagümrük'te. Ona rağmen ciddi mücadele etmek ve ciddi işler ortaya koymak çok iyi bir beceri. Umarım skor ve oyun kalitesi anlamında kendimizi geliştiririz ve yolumuza devam ederiz."

Şota Arveladze: İyi oynadığımızı düşünüyorum

VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şota, iyi ve tempolu bir maç olduğunu aktardı.

"İyi oynadığımızı düşünüyorum. Fazlasıyla pozisyona girdik. Bu tarz müsabakalarda maçı öldürmek önemli bir olay. 5-6 pozisyona girersen gol atman lazım ama bu tarz maçlarda golü bulmak zor olabiliyor. Puan puandır sonuçta. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Kasımpaşa da iyi oynuyor, onlara da başarılar diliyorum."