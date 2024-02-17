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Gündem
TRT Haber 17.02.2024 10:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katliamların önüne geçmek için her türlü gayreti göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler de Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katliamların önüne geçmek için her türlü gayreti göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla gerçekleştirilen 6. Etnospor Forumu'na gönderdiği video mesajda, yurt dışından gelen misafirlere "Ülkemize hoş geldiniz" diyerek, katılımcıları selamladı.

Misafirleri Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Antalya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla düzenlenen forumun üye ülkelere, katılımcılara ve tüm sporculara hayırlı olmasını diledi.

Dünyanın her köşesinden gelerek bu foruma iştirak eden ve katkı veren herkese teşekkür eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Etnospor Forumu küresel krizlerin, gerilimlerin ve çatışmaların, insanlığın ortak geleceğini tehdit ettiği bir dönemde düzenleniyor. Geleneksel sporların zengin çeşitliliğini yansıtan forumumuzu tüm farklılıkların ötesinde bir barış ve dayanışma platformu olarak görüyorum. Kurumsal üyelerin yanı sıra 50 farklı ülkeden çeşitli düzeydeki temsilcilerin katıldığı Etnospor Forumu'nun bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada huzur ve güven ikliminin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum. Katılımcı çeşitliliği bakımından dünyanın önde gelen etkinlikleri arasında yer alan forumumuz, vereceği mesajlarla da farkını ve potansiyelini herkese hissettirecektir."

"Adaletin ve huzurun hakim olması için her zamankinden daha fazla çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleneksel sporların ve oyunların giderek daha çok ilgi görmesinin, yapılan çalışmaların doğru istikamette gittiğinin işareti olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede düzenlenen geleneksel spor ödüllerini alacak kişi ve kurumları tebrik eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya ile aynı denizi paylaşan, Akdeniz'in hemen öte tarafındaki Gazze'de yaşanan insanlık trajedisini sona erdirecek dayanışma ruhunun bu forumda tezahür edeceğine inanıyorum. Bizler de Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz. Gönül coğrafyamızdan başlayarak tüm dünyada barışın, adaletin ve huzurun hakim olması için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Daha adil ve müreffeh bir dünyanın tesisi uğruna verdiğimiz bu kutlu mücadelede siz dostlarımızın desteğini bekliyorum."

Erdoğan, Dünya Etnospor Federasyonu yönetimini etkinliğe yaptıkları örnek ev sahipliği için tebrik etti.

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