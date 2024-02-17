Açık 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.02.2024 03:16

İletişim Başkanlığı: FETÖ hesaplarının paylaştığı toprak kayması görüntüleri doğru değil

İletişim Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait sosyal medya hesaplarınca paylaşılan "Erzincan'daki toprak kayması sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntülerin doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı: FETÖ hesaplarının paylaştığı toprak kayması görüntüleri doğru değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "FETÖ'nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerin, 'Erzincan'daki toprak kayması sırasında kaydedildiği' iddiası doğru değildir" denildi.

İddiaya konu görüntülerin 22 Şubat 2023'te Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen kaza sırasında kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada "Terör örgütlerinin kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

 

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Erzincan Maden FETÖ
Sıradaki Haber
HSK'dan 387 isim hakkında yeni inceleme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:45
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır kazası: 1 ölü, 1 yaralı
03:49
Mısır "tampon bölge" iddialarını yalanladı
03:29
Bakan Bolat: Savunma sanayii uluslararası alanda çok büyük bir saygınlık kazandırıyor
02:41
Minibüsün havalandırma bölümünden 25 kilogram uyuşturucu çıktı
02:08
Şişli'de bariyerlere çarpan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
02:09
Erzincan'da maden sahasında incelemelerde bulunan bilirkişi heyeti ön raporunu tamamladı
Gazzeli çocuklar su için mücadele ediyor
Gazzeli çocuklar su için mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Kargo gemisinin batmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Kargo gemisinin batmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ