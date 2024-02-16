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Gündem
AA 16.02.2024 23:25

Bakan Bayraktar: Sahada çalışmalar aralıksız sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden kazasının gerçekleştiği sahada çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Bakan Bayraktar: Sahada çalışmalar aralıksız sürüyor

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, devam eden çalışmalara ilişkin videoya yer verdi.

Maden kazasının gerçekleştiği sahada çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Bayraktar, "İş makineleri toprak altındaki kardeşlerimize ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özveriyle çalışan kurtarma ekiplerine eşlik ederek başarılar diledik." ifadelerini kullandı.


Bakan Bayraktar, bugün daha önce yaptığı açıklamada, "9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, işçilerimizin 3'ünün bir lokasyonda, 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik." bilgisini paylaşmıştı.

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