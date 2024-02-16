İletişim Başkanlığı: Herhangi bir canlı siyanüre bağlı olarak yaşamını yitirmedi

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi.
İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan dezenformasyonlara karşı harekete geçti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 113'üncü bültenini Erzincan özelinde çıkarttı.
Basın yayın organlarından servis edilen ve sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, "Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 16, 2024
Bahse konu görüntülerdeki cisimlerin, jeotekstil adı… pic.twitter.com/7E2WIzBKKa
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Facianın yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiasını da çürüttü.
Bahse konu görüntülerdeki cisimlerin, jeotekstil adı verilen malzemeyi sabit tutmak amacıyla kullanılan kum çuvalları olduğu tespit edildi.
Açıklamada, "Bölgede siyanüre bağlı herhangi bir canlının yaşamını yitirmediği belirlenmiştir" denildi.