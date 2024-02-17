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Spor
AA 17.02.2024 13:05

Pendikspor Trabzonspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, 18 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Pendikspor Trabzonspor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde geride kalan 25 müsabakada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Siltaş Yapı Pendikspor, 26 puanla 18. sırada bulunuyor.

Ligin 24. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Halil Akbunar, cezasından dolayı Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligde Atakaş Hatayspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek 5 maç sonra kazanan Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u da mağlup ederek üçüncülük hedefi yolunda puan kaybetmek istemiyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Orsic, forma giyemeyecek. Pepe ve Onuachu ise Afrika Uluslar Kupası'nın tamamlanmasının ardından dün Trabzon'a geldiler.

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