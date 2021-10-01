Rıza Kayaalp, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Hakkında Uyarılması ve Spora Yönlendirilmesi" projesi doğrultusunda Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Türkiye'ye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 35 yakın madalya kazandırdığını belirten Kayaalp, bir tek olimpiyat şampiyonluğunu yaşayamadığını ifade etti.

2024 Paris Olimpiyatları'nda hedefinin altın madalya olduğunu vurgulayan Kayaalp, bunun için çok çalışacağını söyledi.

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Kayaalp, öğrencilere ne olursa olsun kendilerini geliştirme tavsiyesinde bulundu.

"Ne olursa insanın kendisini bozmaması lazım. Bazı şeyler için kibirlenmemek gerekiyor. İnsanın nereden geldiğini unutmaması lazım. Ne kadar büyük başarılar kazanırsam kazanayım hiçbir zaman nereden geldiğimi unutmadım."

Kayaalp, yaptığı işle alakalı pişmanlığı olmadığına dikkat çekti.

"Herkesin bir yeteneği olduğuna inanıyorum. Önemli olan onu gün yüzüne çıkarabilmek. Bir öğrenci matematiği yapamıyor diye hiçbir şeyi yapamayacak anlamına gelmiyor. Burada yeteneği ortaya çıkarmada herkese sorumluluk düşüyor."