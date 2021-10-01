Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen cirit sporu, kentte yaz ve kış kulüplerarası düzenlenen müsabakalarla yaşatılıyor.

Hayatın her alanında başarılarını kanıtlayan ve zorlu mesleklerini fedakarca sürdüren kadınlar da artık cirit sahalarında oynanan müsabakalarda hakemlik yapıyor.

Gün geçtikçe sayıları artan cirit sahalarının kadın hakemleri, centilmence yapılan müsabakaları ile bilinen ata sporunun yaşatılmasına katkı sunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Hemcinsleri de tribünlerde yer almaya başladı

Kentte görev yapan 5 kadın hakem, hemcinslerinin de tribünlerde yer alarak bu sporu benimsemesini sağladı.

Bölge hakemi 26 yaşındaki Sema Çevik, babasının da geçmiş de cirit oynadığını ve atlara olan merakı nedeniyle hakemliğe başladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Çevik, akrabaları arasında cirit sporuyla ilgilenenlerin fazla olmasının da cirite karşı ilgisini artırdığını ifade etti.

"Atlara olan sevdamdan dolayı akrabalarımın gittiği yoldan gittim. 2015 yılından beri hakemlik yapıyorum. Doğu Anadolu Bölge hakemiyim. İlerleyen zamanlarda kadememi yükseltmek istiyorum."

Çevik, cirit hakemliği yapmaya başladığında kendisini sahada gören erkeklerin şaşırdığını belirterek, artık kadınların ata sporu müsabakalarını yönetmede aktif rol alacağına inandığını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Yaptığım işten her zaman gurur duydum"

Çevik, kadın hakem sayısının artmasını temenni etti.

"Tarihini yaşatmak, biz Türklerin kanında vardır. Atlı cirit savaş tekniğimizdir ve ciridi günümüzde spor şeklinde devam ettirmek ise tarihi günümüze taşımak demektir. Bu sporu yapmaktan memnunum, mutluyum. Kadınları da teşvik etmek için bulunduğum her ortamda, işimi gurur duyarak, gururlanarak anlatıyorum. Yaptığım işten her zaman gurur duydum."

[Fotoğraf: AA]

Çevik, kadınlara yönelik hakemlik kursu da açtıklarını anlattı.

Cirit hakemi 24 yaşındaki Yüsra Öznur Öznütepe ise beden eğitimi bölümü mezunu olduğu için ata sporuna ayrı bir ilgi duyduğunu aktardı.

"Bizi görünce, utanıp argo konuşmamaya başladılar"

Öznütepe, tüm branşlarda olduğu gibi ciridin de kendine özgü zorlukları olduğuna işaret etti.

"Hakemliğe 3,5 sene önce başladım ve ciride olan merakım da bayan hakemlerin olmadığını fark ettiğimde kendi kendime 'neden olmasın' dedim sonra başladım. Ben de zaman zaman ata biniyorum, profesyonel olarak değil ama biniyorum. Hakemliğe başladığım yıllarda tribünden gelen argo kelimeler vardı. Bayan olduğumuz için zaman zaman söylenen bu argo kelimeler azaldı. Bizi görünce, utanıp argo konuşmamaya başladılar."

[Fotoğraf: AA]

Hakem 24 yaşındaki Asena Semanur Akpınar da arkadaşları sayesinde hakemlik kurslarına katıldığını anlattı.

Akpınar, cirit sporunun çok emek isteyen ve çok zor bir branş olduğuna dikkat çekti.

"Bu spor dalı daha çok federasyonlar üzerinden değil, oyuncuların kendi emekleriyle sahalara geldikleri bir spor branşı. Bu nedenle verdiğimiz kararlarda çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Ailem, sahadaki oyuncuların erkek olması ve tribünde kullanılan argo hitaplardan dolayı ilk başta istemedi, hakemliği severek yaptığımı görünce ikna oldular, hatta maçları izlemeye geldiler."