Metro Enerji Salonu'nda düzenlenen etkinliğe başantrenör Victor Lapena ile takım kaptanları Tuğçe Canıtez ve Olcay Çakır Turgut katıldı.

"Taraftarımızla kavuşacak olmak çok önemli"

Lapena, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bu sezon taraftarlarımızla beraber oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Basketbolsuz geçen uzun bir yaz döneminin ardından yeni sezona çok iyi çalışıyoruz. Taraftarımızla kavuşacak olmak çok önemli."

"Oyuncularımın ken iyisini yapacağına inanıyorum"

Lapena, ligde geçen sezonu namağlup bitirmelerinin kendilerine baskı yaratıp yaratmadığı sorusunu yanıtladı.

"Geçen sezonu namağlup bitirdiğimiz için ekstra baskı hissetmiyoruz. Burası Fenerbahçe, baskı çok normal. Oyuncularımın ken iyisini yapacağına inanıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Canıtez: Geçen senenin kadrosuna iyi oyuncular katıldı

Takım kaptanlarından Tuğçe Canıtez, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Canıtez, iyi bir ekip olduklarını kaydetti.

"Geçen senenin kadrosuna iyi oyuncular katıldı. Yazı iyi geçirdik. Bu sene taraftarlarımız da bizimle olacak. Çok güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum."

Olcay Çakır Turgut ise "Geçen sene ligi namağlup bitirdik. Euroleague'i 1 mağlubiyetle üçüncü tamamladık. Ligi yine namağlup bitireceğimize inanıyorum. Euroleague'de ise bu sene şampiyonluğu kazanacağımıza inanıyorum. Geçen seneye göre daha iyi bir kadromuz var." şeklinde görüş belirtti.