Norveç Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Golcü futbolcunun, kas ağrıları nedeniyle Türkiye ve Karadağ maçlarına hazır olup olmayacağı belirsiz." bilgisi verildi.

Açıklamada, Norveç'in sağlık ekibinin futbolcunun durumunu yakından takip ettiği bildirildi.

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ise "Umarım, Erling'den iyi haberler alırız." ifadesini kullandı.

Takımın diğer yıldız golcüsü 25 yaşındaki Alexander Sörloth de sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almamıştı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde Türkiye-Norveç, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Ülker Stadı'nda karşılaşacak.