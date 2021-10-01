Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yer alan mesajda, Ulusoy'u rahmet ve şükranla andıkları belirtildi.

Of ilçesinde 1927 yılında dünyaya gelen Ulusoy'un, ilköğreniminin ardından nakliyecilik alanında çalışmaya başladığı ifade edildi.

"Başarılı iş yaşamında Ulusoy Holding gibi Türkiye'nin alanında önde gelen kuruluşlarından birine imza atan Ulusoy, 2 Ağustos 1967 ile 8 Şubat 1968 tarihleri arasında Trabzonspor'umuzun ilk başkanlığını yaptı. 272 günlük görev süresinin ardından başkanlığı, diğer kurucu başkanımız Rıfat Dedeoğlu'na devreden Ulusoy, 1969 seçimlerinde yeniden başkan seçilerek görevi ikinci kez devraldı. Başkanlık görevi sona erdikten sonra dahi Sayın Ulusoy, 'Kulübüme hizmet etmek benim için şereftir. Trabzonspor'un hangi kademesinde olursa olsun göreve hazırım.' diyecek kadar Trabzonspor'umuza bağlı bir isimdi."

Ulusoy 2014 yılında vefat ettiği anımsatıldı.

"Trabzonspor'umuza verdiği büyük emekler, Trabzon'un iktisadi ve sosyal yaşamına sunduğu önemli katkılardan dolayı, bir defa daha saygı ve şükranla anıyoruz."