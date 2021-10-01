Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Sivasspor maçının kadrosu belli oldu
Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belirlendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıkları geçen Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'yı da kadroya aldı.
"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira"
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