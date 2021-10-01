Bakan Kasapoğlu, basketbolun duayenlerinden Germen için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk basketboluna her kademede büyük hizmetlerde bulunan Nur Germen'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Basketbolumuza vermiş olduğu hizmetlerle önemli katkı sağlayan Nur Germen'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim."