Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Nur Germen için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Türk basketbolunun önemli isimlerinden Nur Germen için taziyede bulundu.
Bakan Kasapoğlu, basketbolun duayenlerinden Germen için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk basketboluna her kademede büyük hizmetlerde bulunan Nur Germen'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Basketbolumuza vermiş olduğu hizmetlerle önemli katkı sağlayan Nur Germen'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim."
Son Haberler
- 13:06
- 13:03
- 13:01
- 13:08
- 12:54
Sıradaki Haber
Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen vefat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz