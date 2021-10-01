Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde 7 haftada tek galibiyeti bulunan Göztepe, 8. haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.

Tek galibiyetini iç sahada Medipol Başakşehir karşısında alan İzmir temsilcisi, henüz 3 puanla tanışmayan GZT Giresunspor'u yenmek için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Beykan Şimşek mücadelede forma giyemeyecek.