Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe Giresunspor ile karşılaşacak
Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile GZT Giresunspor 2 Ekim cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Ligde 7 haftada tek galibiyeti bulunan Göztepe, 8. haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.
Tek galibiyetini iç sahada Medipol Başakşehir karşısında alan İzmir temsilcisi, henüz 3 puanla tanışmayan GZT Giresunspor'u yenmek için mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Beykan Şimşek mücadelede forma giyemeyecek.
Etiketler: Göztepe Giresunspor Süper Lig
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