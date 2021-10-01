Kulüp başkan vekili ve basın sözcüsü Mustafa Özat, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarının her geçen maçta daha iyi oyun sergilediğini belirtti.

Özat, futbolcularının bu sezon ligde oynadıkları 7 maçta bekledikleri performansı gösterdiğini ifade etti.

"Yenildiğimiz maçlar da dahil olmak üzere futbolcularımız başarısının üstüne koyarak gidiyor. Bu, takım oyununa da yansıyor. Takımımızın yüzde 70-80'i yeni oyunculardan kurulu, buna rağmen çok kısa sürede teknik ekibimizin çalışmaları doğrultusunda takım olmayı başardılar. Bireysel olarak da daha üst performansa çıkabilirler."

"Her maça galibiyet için çıkıyoruz"

Özat, ligin 7. haftasında Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1'lik yenilgiyle galibiyet serilerinin sona erdiğini hatırlattı. Özat, galibiyet serisini tekrar yakalama amacında olduklarını aktardı.

"Biz futbolu çirkinleştirmiyoruz. En son yenildiğimiz maçta bile çirkinleştirmeden oynadık. Bu güzel mücadele ve kazanma arzusu bizi nereye götürür bilmiyorum. Biz her maça galip gelmek için çıkıyoruz. Oyun anlayışımız bu."

[Fotoğraf: AA]

Özat, ligde aldıkları puanlardan ve bulundukları yerden memnun olduklarını söyledi.

"Amacımıza ulaştık ve istediğimiz yerdeyiz"

Özat, hiç kimsenin beklemediği yerde olduklarını belirtti.

"Bugün itibarıyla ligde amacımıza ulaştık diyebiliriz. Daha iyi olabilir miydi, tabii ki daha iyi olabilirdi ama hiç kimsenin beklemediği yerlerdeyiz. Son maçı alarak 5 maçlık seriyi yakalamış olsaydık bugün ilk 2'de olacaktık. Dolayısıyla amacımıza ulaştık ve istediğimiz yerdeyiz. Teknik ekip de futbolcular da bunun farkında. Biz 'burada yeterliyiz, çok iyiyiz, burayı koruyalım' anlayışında değiliz. Lige başlarken ligde ilk 10 hedefimiz vardı. Gene de hedefimiz o ama bu demek değildir ki 1, 2, 3'ü istemiyoruz. Biz her maçımızda savaşmak, bütün eforumuzu harcamak ve mücadele ederek sonucu belirlemek istiyoruz. Teknik ekibimiz gece gündüz taktik ve teknik belirlemek adına çalışacaktır. Biz yönetim kurulu olarak Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'ın liderliğinde bu takıma her türlü desteği vereceğimizin sözünü verebilirim."