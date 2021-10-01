Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde 15 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, son 2 hafta aldığı beraberliklerin ardından Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 19 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor.

Ligde son iki maçta 4 puan kaybeden bordo-mavililer, milli ara öncesi rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

Bordo-mavililerde Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita'nın ise tedavileri devam ediyor. Trondsen takımla birlikte çalışmalara başlarken, Denswill'in durumu maç günü netlik kazanacak.

Trabzonspor'un galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunuyor

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 48 müsabakada Trabzonspor'un galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunuyor. 12 maç ise beraberlikle tamamlandı. Karadeniz ekibi rakip kaleye 89 gol atarken, ağlarında 48 gol gördü.

Kayseri'de Trabzonspor üstün

Kayserispor ile Trabzonspor arasında Kayseri'de oynanan 24 karşılaşmada bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 11 galibiyet alırken, ev sahibi ise 6 defa kazanan taraf oldu. 7 maçta da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordo-mavililer, 29 gol atarken, kalesinde 22 gole engel olamadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Kayseri'de oynanan maç golsüz, Trabzon'da oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.