Güreşte Dünya Şampiyonası heyecanı Norveç'te yaşanacak
2021 Dünya Güreş Şampiyonası 2 Ekim Cumartesi günü Norveç'te başlayacak.
Başkent Oslo'da 2-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 60 ülkeden yaklaşık 650 güreşçi mücadele edecek.
Erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi toplam 30 milli sporcu temsil edecek.
Serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonanın ilk gününde 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, 86 kiloda Osman Göçen ve 125 kiloda Taha Akgül mindere çıkacak.
Üçüncü olimpiyat madalyasını Tokyo 2020'de kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp ile dünya evine giren Yasemin Adar, kadroda yer almıyor.
Türkiye, 2019'da Kazakistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya almıştı.
Dördüncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, grekoromen stilde Türk güreş tarihine geçmişti. Milli sporcular Taha Akgül ve Süleyman Atlı gümüş, Cenk İldem de bronz madalya kazanmıştı.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şunlar:
Erkekler serbest stil
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan
70 kilo: Mustafa Kaya
74 kilo: Fazlı Eryılmaz
79 kilo: Ramazan Sarı
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Erhan Yaylacı
97 kilo: Süleyman Karadeniz
125 kilo: Taha Akgül
Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Mehlika Öztürk
57 kilo: Elvira Kamaloğlu
59 kilo: Ebru Dağbaşı
62 kilo: Merve Karadeniz
65 kilo: Aslı Demir
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
76 kilo: Ayşegül Özbege
Grekoromen
55 kilo: Ekrem Öztürk
60 kilo: Ahmet Uyar
63 kilo: Mehmet Çeker
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Yunus Emre Başar
82 kilo: Burhan Akbudak
87 kilo: Metehan Başar
97 kilo: İbrahim Tığcı
130 kilo: Osman Yıldırım