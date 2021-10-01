Başkent Oslo'da 2-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 60 ülkeden yaklaşık 650 güreşçi mücadele edecek.

Erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi toplam 30 milli sporcu temsil edecek.

Serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonanın ilk gününde 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, 86 kiloda Osman Göçen ve 125 kiloda Taha Akgül mindere çıkacak.

Üçüncü olimpiyat madalyasını Tokyo 2020'de kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp ile dünya evine giren Yasemin Adar, kadroda yer almıyor.

Türkiye, 2019'da Kazakistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya almıştı.

Dördüncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, grekoromen stilde Türk güreş tarihine geçmişti. Milli sporcular Taha Akgül ve Süleyman Atlı gümüş, Cenk İldem de bronz madalya kazanmıştı.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şunlar:

Erkekler serbest stil

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

70 kilo: Mustafa Kaya

74 kilo: Fazlı Eryılmaz

79 kilo: Ramazan Sarı

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Erhan Yaylacı

97 kilo: Süleyman Karadeniz

125 kilo: Taha Akgül

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Mehlika Öztürk

57 kilo: Elvira Kamaloğlu

59 kilo: Ebru Dağbaşı

62 kilo: Merve Karadeniz

65 kilo: Aslı Demir

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kilo: Ayşegül Özbege

Grekoromen

55 kilo: Ekrem Öztürk

60 kilo: Ahmet Uyar

63 kilo: Mehmet Çeker

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Yunus Emre Başar

82 kilo: Burhan Akbudak

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: İbrahim Tığcı

130 kilo: Osman Yıldırım