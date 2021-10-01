Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın eski sporcusu ve antrenörlerinden Nur Germen vefat etti.

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Germen, antrenörlük kariyerinde 1984-85 sezonunda başına geçtiği Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı 15 yıl aranın ardından şampiyonluğa taşımıştı.