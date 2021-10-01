Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen vefat etti
Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın eski sporcusu ve antrenörlerinden Nur Germen vefat etti.
"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
Germen, antrenörlük kariyerinde 1984-85 sezonunda başına geçtiği Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı 15 yıl aranın ardından şampiyonluğa taşımıştı.
Türk basketbolunun duayen ismi, milli takımımızın eski sporcu ve antrenörlerinden Nur Germen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— TBF (@TBF) October 1, 2021
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/9BdNwmERTo
Etiketler: Basketbol
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