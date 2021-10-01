Altınordu'da yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transferiyle adından söz ettiren Barış Alıcı; Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Belçika ekibi Westerlo'da kiralık oynadıktan sonra bu sezon başı Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

24 yaşındaki futbolcu, genç yaşta Fenerbahçe'de ve Avrupa'da yaşadığı deneyimi, Gençlerbirliği'ndeki ve gelecekle ilgili hedeflerini anlattı.

Barış, Gençlerbirliği'nde çok iyi bir sezon geçirmek istediğini aktardı.

"1,5 sene Belçika'daydım ama orada da sakatlıklarla biraz boğuştum. Geçen sene ilk devre öyle geçti, ikinci devre oynayabildim sadece. Onun dışında ben burada kendimi yeniden kanıtlayıp Avrupa'ya gitmek istiyorum. İstanbul hedefim de şu an yok."

[Fotoğraf: AA]

"Geçmişe sünger çektim"

Barış Alıcı, Fenerbahçe'ye 20 yaşında, Altınordu'da çok iyi bir sezon geçirdikten sonra transfer olduğunu vurguladı.

"Fenerbahçe'de iyi başladım ama sonra uzun bir süre forma şansı bulamadım. Şans bulduğum zamanda da takımın kötü gidişatından dolayı ben de iyi performans sergileyemedim. Geçmişe sünger çektim. Çünkü insanlar geçmişle yaşamıyor. Çok iyi asistler goller de yapsanız çok kötü de oynasanız herkes şu ana bakıyor. Şu an Gençlerbirliği'nde çok mutluyum. Umarım bu sene de çok iyi performans sergileyeceğim. Sonrasında da kulübün menfaatleri doğrultusunda ya transfer olurum ya da burada inşallah çok güzel yerlere getiririz kulübü. Öncelikle benim hedefim kendi potansiyelimi burada açığa çıkarmak."

"Berke Özer'e Avrupa'dan teklifler geldiğini biliyorum"

Barış Alıcı, Altınordu'da birlikte yetiştiği, Fenerbahçe'ye beraber transfer olduğu ve Westerlo'da da birlikte oynadığı kaleci Berke Özer'e Avrupa'dan teklifler geldiğini ifade etti.

Barış, Fenerbahçeli kaleci Berke'yle çocukluk arkadaşı olduğunu ve 12 yıldır tanıştıklarını aktardı.

"Berke, Westerlo'da inanılmaz iki sene geçirdi. Şu anda Altay Bayındır'la forma rekabetinde. Altay da Berke de çok iyi kaleciler. Berke'ye Avrupa'dan teklifler geldiğini de biliyorum. İnşallah onun hakkında hayırlısı olur, oynadığı yerde mutlu olur. Çünkü bir kaleci için oynamak önemli. İnşallah ya Fenerbahçe'de formayı alır ya da oynayabileceği yere kiralık ya da bonservisiyle para kazandırıp gider. Berke'nin gerçekten yeteneklerini çok iyi biliyorum. Çok güzel yerlerde olacağına inanıyorum. Potansiyeli çok fazla."

[Fotoğraf: AA]

"Her gencin hayali gibi A Milli Takım'a katılmak isterim"

Alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen Barış Alıcı, A Milli Takım formasına da kavuşacağına inanıyor. 24 yaşındaki futbolcu, milli takıma 25 yaşından sonra seçilen birçok ismin olduğunu hatırlattı.

"Mesela Halil Akbunar gerçekten çok iyi oyuncu, çok beğeniyorum. O da 25 yaşında sonra A Milli Takım'a katıldı. İnşallah ben de iyi performans sergileyip önümüzdeki senelerde her gencin hayali gibi A Milli Takım'a katılmak isterim. İnşallah bu hedefimi de çalışarak gerçekleştireceğimi düşünüyorum."

"Kendimi burada kanıtlayıp Avrupa'ya gitmek isterim"

"Altınordu'dan yetiştim, genelde sistem oyunu ön planda tutuluyordu. Ben oradan sonra Fenerbahçe'ye gittiğimde biraz daha bireysel yetenekler ön plandaydı. Orada biraz daha sistem değil de yetenekli oyuncuların ayağına bakılıyordu. Belçika ise tabii biraz daha tempo, sistem açısından daha iyiydi. Avrupa'da bu işler daha sistematik, herkes taktik, teknik anlamda daha iyi biliyor işini. Türkiye'de biraz daha yetenek ön planda. Dediğim gibi ben kendimi burada kanıtlayıp Avrupa'ya gitmek isterim."

[Fotoğraf: AA]

"Yabancı futbolcuya karşı değilim"

Barış, Türkiye'ye kaliteli yabancı futbolcular gelmesi gerektiğini de savundu.

"Gerçekten birçok yabancı var; bizden daha büyük meblağ alıyorlar ve performans olarak da kredisi fazla oluyor açıkçası. Yabancı futbolcuya karşı değilim, gelsin kalitelisi, iyi olanı oynasın. Tabii ki de her zaman Türk gençlerinin oynamasından yanayım. İnşallah Altınordu gibi çoğu takımdan altyapıdan oyuncu çıkar ve oynatılırlar."