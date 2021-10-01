Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ronald Koeman Barcelona'da zor günler geçiriyor
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Barcelona'da gündem teknik direktör Ronald Koeman. İspanyol basını, arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından, yeni çalıştırıcı arayışlarının başladığını öne sürdü.
Önce La Liga, ardından da Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlar, Barcelona'yı yeni arayışlara itti.
İspanyol medyası, Atletico Madrid maçından önce teknik direktör Ronald Koeman'ın büyük bir baskı altında olduğunu yazdı. Çıkan haberlerde Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin her an feshedilebileceği iddia edildi.
Hatta Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Martinez ile görüşmelerin sürdüğü de ifade edildi. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Koeman, Katalan ekibinin başında antrenmana çıktı.
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