Önce La Liga, ardından da Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlar, Barcelona'yı yeni arayışlara itti.

İspanyol medyası, Atletico Madrid maçından önce teknik direktör Ronald Koeman'ın büyük bir baskı altında olduğunu yazdı. Çıkan haberlerde Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin her an feshedilebileceği iddia edildi.

Hatta Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Martinez ile görüşmelerin sürdüğü de ifade edildi. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Koeman, Katalan ekibinin başında antrenmana çıktı.