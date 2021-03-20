Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki organizasyonda kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, yarı finalde Fransız Julie Sabatie'yi 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milli güreşçi böylece Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı.

Evin Demirhan, finalde Avrupa şampiyonu Bulgar Miglena Selishka ile karşılaşacak.

Güreşte kota sayısı 7'ye yükseldi

Güreşte Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu sayısı 7'ye yükseldi.

Son olarak kadınlarda Evin Demirhan'ın kota aldığı güreşte, daha önce erkekler serbest stilde Süleyman Atlı, Taha Akgül, Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz, grekoromende ise Cenk İldem ve Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını kazanmıştı.