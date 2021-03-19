Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Çaykur Rizespor'da Braian Samudio, henüz 2. dakikada Luyindama'nın büyük hatası sonrası araya girerek şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Karadeniz ekibi, bu golle Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçti.

DeAndre Yedlin, 14. dakikada kullanılan serbest atışın ardından ceza sahasında boşta kalan topu ağlara gönderdi: 1-1. ABD'li sağ bek, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.

Galatasaray, 31. dakikada Emre Akbaba'nın yaklaşık 25 metre mesafeden attığı golle 2-1 öne geçti.

Sarı-kırmızılı takımdan bir savunma hatası daha! Fernando Boldrin, 41'de Marcao'nun ayağından aldığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Skorda yeniden denge var: 2-2.

Christian Luyindama, ilk yarının son anlarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 27 yaşındaki stoper, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Çaykur Rizespor, 54. dakikada Milan Skoda'nın ayağından bulduğu penaltı golüyle yeniden öne geçti: 2-3.

74. dakikada Meriah'ın kendi kalesine attığı golle skora bir kez daha denge geldi: 3-3.

[Fotoğraf: AA]

76. dakikada verilen penaltı kararı, VAR'ın müdahalesi sonucu pozisyonun dışarıda olması sebebiyle iptal edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, itirazları sonrası 77. dakikada sarı kart gördü.

DeAndre Yedlin, 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray'da Marcao 88. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya 12 dakikalık uzatma ilave edildi.

93. dakikada bu kez sahneye Fernando çıktı. Ceza sahası içinde düzgün bir plase yapan Fernando Andrade, Karadeniz ekibi adına skoru 4-3'e getirdi.

Maç böylece Rizespor'un galibiyetiyle tamamlandı.