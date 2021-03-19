Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı
[Fotoğraf: İHA]
Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük bu sonuçla 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti.
İstanbul ekibi, 33. dakikada Jimmy Durmaz, 58. dakikada Castro ve 86. dakikada Sobiech'in attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.
3 maç sonra galip gelen Fatih Karagümrük puanını 44'e çıkardı. Ligde 2 maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılan Hes Kablo Kayserispor ise 31 puanda kaldı.
Etiketler: Fatih Karagümrük Kayserispor Süper Lig
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