Galatasaray Kulübü divan kurulu üyesi de olan Rasim Öztekin'in Anadolu Ajansı muhabiri tarafından daha önce bir maçta çekilen fotoğrafı, Türk Telekom Stadı'nda müsabakaları takip ettiği koltuğa bırakıldı.

"Unutulmayacaksın büyük usta"

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, bu akşam Türk Telekom Stadı'nda her zamanki yerinden en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında. Unutulmayacaksın büyük usta" denildi.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan karşılaşma öncesinde, 16 Mart Salı günü vefat eden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.