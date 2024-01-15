Puslu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.01.2024 09:15

Milli eskrimci Nisanur Erbil'in "ilk madalya" mutluluğu

Tunus Kılıç Grand Prix'sinde 2'nci olarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını kazandıran milli eskrimci Nisanur Erbil, "Ülkeme bir ilk yaşattığım için çok mutluyum." dedi.

Milli eskrimci Nisanur Erbil'in "ilk madalya" mutluluğu
[Fotograf: DHA]

Nisanur Erbil, Türkiye'ye eskrimde ilk grand pirx madalyasını kazandırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

"Çok yorgun aynı zamanda da çok mutluyum. Ülkeme bir ilk yaşattığım, federasyonuma grand prix madalyası getirdiğim için çok mutluyum. Emeği olan herkese destekçilerime, bütün takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, ekran başında beni heyecanla destekleyen insanlara sonsuz teşekkür ediyorum."

Milli eskrimci Nisanur Erbil'in "ilk madalya" mutluluğu

Organizasyonda Fransız Caroline Queroli, Güney Koreli Yun Soyeon, ABD'den Maia Chamberlain ve Japon Misaki Emura'yı yenerek yarı finale kalan 20 yaşındaki milli sporcu, bu turda da Güney Koreli Choi Sebin'i geçerek finale yükseldi.

Grand Prix finalinde İspanyol Lucia Martin-Portugues'e kaybeden Nisanur Erbil, gümüş madalya kazanarak kürsünün ikinci basamağında yer aldı ve elde ettiği dereceyle Türkiye eskrim tarihine adını yazdırdı.

ETİKETLER
Eskrim
Sıradaki Haber
İspanya Süper Kupası Real Madrid'in oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
10:35
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 bin noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı
10:19
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,8 arttı
10:25
Yolu kapanan mezradaki 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
10:07
Ticaret Bakanlığı MERSİS'in mobil uygulamasını devreye aldı
10:01
Borsa haftaya yükselişle başladı
Cakarta'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için ABD Büyükelçiliği önüne binlerce ayakkabı bırakıldı
Cakarta'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için ABD Büyükelçiliği önüne binlerce ayakkabı bırakıldı
FOTO FOKUS
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ