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Spor
AA 14.01.2024 19:49

Antalyaspor İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketten dolayı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

Antalyaspor İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı
[DepoPhotos]

Bu akşam oynanan Antalyaspor, Trabzonspor karşılaşmasında beraberlik golünü kaydeden İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in gol sevincine gelen tepkiler sonrasında kırmızı-beyazlı kulüpten açıklamada yapıldı.

İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golün ardından, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başlangıç tarihine atıfla bileğine "Davut Yıldızı" ve "100 gün. 7 Ekim" yazısını göstererek İsrail propagandası yapmıştı.

"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir."


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