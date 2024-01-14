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Spor
AA 14.01.2024 16:35

Beşiktaş'ta gözler Türkiye Kupası'na döndü

Beşiktaş Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 16 Ocak Salı günü Trendyol 1. Lig temsilcisi Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta gözler Türkiye Kupası'na döndü
[Fotograf: AA]

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen siyah-beyazlılar, Eyüpspor müsabakası öncesi ilk çalışmasını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Fatih Karagümrük müsabakasında oynayan futbolcular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla sonlandırdı.

Beşiktaş, 15 Ocak Pazar günü yapacağı antrenmanla Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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