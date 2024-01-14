Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev tur atladı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde sabah seansı maçları oynandı.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, ilk turda dünya klasmanında 59. basamakta yer alan Hollandalı Botic van de Zandschulp ile karşılaştı.

[Grafik: AA]

2 saat 34 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 7-5, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup eden Sinner, tur biletini aldı.

5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, beş sete giden mücadelede Brezilyalı Thiago Seyboth Wild'ı 7-5, 6-4, 3-6, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari, dünya klasmanının 92 numarası Japon Nao Hibino'yu 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0, 9 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova da tunuvaya özel davetiyeyle katılan Japon Mai Hontama'yı 2-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yendi.

13 numaralı seribaşı Liudmila Samsonova ise ABD'li Amanda Anisimova'ya 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.