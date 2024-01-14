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Spor
AA 14.01.2024 16:38

Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev tur atladı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, İtalyan Jannik Sinner ve Rus Andrey Rublev, ikinci tura çıktı.

Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev tur atladı
[Fotograf: AA]

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde sabah seansı maçları oynandı.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, ilk turda dünya klasmanında 59. basamakta yer alan Hollandalı Botic van de Zandschulp ile karşılaştı.

Grafik: AA[Grafik: AA]

2 saat 34 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 7-5, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup eden Sinner, tur biletini aldı.

5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, beş sete giden mücadelede Brezilyalı Thiago Seyboth Wild'ı 7-5, 6-4, 3-6, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari, dünya klasmanının 92 numarası Japon Nao Hibino'yu 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0, 9 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova da tunuvaya özel davetiyeyle katılan Japon Mai Hontama'yı 2-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yendi.

13 numaralı seribaşı Liudmila Samsonova ise ABD'li Amanda Anisimova'ya 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.

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