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Spor
AA 29.09.2023 12:32

Milli cimnastikçilerin Paris "bileti" Dünya Şampiyonası'ndan geçiyor

Milli cimnastikçiler, Belçika'da düzenlenecek 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı hedefliyor.

Milli cimnastikçilerin Paris "bileti" Dünya Şampiyonası'ndan geçiyor
[Fotograf: AA]

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin ile milli sporcular Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder, Antwerp kentinde 30 Eylül Cumartesi günü başlayacak organizasyon öncesi açıklama yaptı.

Dünya Şampiyonası'na 73 ülkenin katıldığını belirten Göktekin, katılımın en yüksek olduğu organizasyonlardan birinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Göktekin, milli cimnastikçilerin organizasyona hazır olduğunu dile getirdi.

"Her sporcu ve antrenörün hayali olimpiyatlarda yarışmaktır. Asıl hedefimiz takım olarak olimpiyat kotası almak. Takım olarak ilk 12 içinde yer alan ülkeler, olimpiyat kotası alacak. Sporcularımız gününde olsun ben ilk 8'e de gireceğimizi ve Dünya Şampiyonası'nda finale kalacağımıza inanıyorum."

Milli cimnastikçiler Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak
Milli cimnastikçiler Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak

"Çok stratejik bir takım kurduk"

Yılmaz Göktekin, Dünya Şampiyonası için seçilen sporcuların performans kriterleri ve yarışma sonuçlarının göz önüne alındığını vurguladı.

"Yaklaşık iki ay önceden bölgesel kamplar ile yurt içi ve yurt dışındaki yarışmaların istatistiki verilerine göre sporcularımızı belirledik. Çok stratejik bir takım kurduk. Teknik heyetimizle takım kurarken biraz satranç oynadık diyebiliriz."

Ferhat Arıcan: Sonuç odaklı değil süreç odaklı hareket edeceğiz

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın kaptanı Ferhat Arıcan ise takım arkadaşlarıyla hazır olduklarına dikkat çekti.

"Yıllardır bu anı bekliyoruz. Biz kendi işimizi yapacağız. Sonuç odaklı değil süreç odaklı hareket edeceğiz. Bu şekilde hareket edersek inşallah 'Paris 2024 yükleniyor' diyebiliriz."

Ahmet Önder: Hayallerimizi gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz

Milli cimnastikçi Ahmet Önder de takım olarak güçlü olduklarını belirtti.

"Hayallerimizi gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz. Ekip olarak bu hayal için çok çalıştık. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda olacağız."

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