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Spor
AA 29.09.2023 12:20

Türk Telekom'da Metehan Akyel'in hedefi Avrupa'nın zirvesi

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın yeni pivotu Metehan Akyel, geçen sezon final oynadıkları BKT Avrupa Kupası'nı bu sezon kazanmak istediklerini söyledi.

Türk Telekom'da Metehan Akyel'in hedefi Avrupa'nın zirvesi
[Fotograf: AA]

27 yaşındaki basketbolcu Metehan Akyel, yeni sezon öncesi hedeflerini anlattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona yarın Bursaspor maçıyla başlayacak mavi-beyazlıların yeni transferi, "Geçen yılın üstüne de koymak istiyoruz. Hayalimiz Avrupa Kupası'nı kazanmak. Geçen yılki başarılar kolay olmadı, biz de üstüne katkı vererek devam etmeliyiz." dedi.

Metehan, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini anlattı.

"Geçen yılın başarısını sırtlamak üzerimizde ciddi bir yük ama hepimiz hedefleri olan isimler olarak buraya geldik. Böyle bir camiada olduğum için mutluyum. Hazırlık döneminde adapte olmaya çalıştık. Yerli oyuncular olarak altyapılarda milli takımlarda oynamıştık. Yabancılık çekmedik. Yabancı oyuncularımız da kaliteli ve karakterli isimler. Bir adaptasyon sorunu yaşamadık. İyi bir sezon geçireceğiz."

Hedefi milli takım

Metehan Akyel, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda tekrar forma giymek istiyor. Metehan, daha önce milli takımdan davet aldığını söyledi.

"Milli takım havuzuna girdiğinizde, onun tadını aldığınızda ayrı bir gurur yaşıyorsunuz. Tabii ki milli formayı yeniden giymek istiyorum. Öncelikle takımıma faydalı olmayı sonra da milli formayı hak ederek giymeyi hedefliyorum."

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