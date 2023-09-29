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Spor
AA 29.09.2023 11:55

Genç Kadın Judo Milli Takımı dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Genç Kadınlar Judo Milli Takımı, 4 Ekim'de Portekiz'de düzenlenecek Gençler Judo Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) devam ediyor.

Genç Kadın Judo Milli Takımı dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Antrenör Aynur Samat, 20 Eylül'de Trabzon TOHM'da girdikleri kampı 2 Ekim'de tamamlayarak Portekiz'e hareket edeceklerini söyledi.

Samat, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

"Geçen ay Avrupa şampiyonasında 1 altın madalya alan, bir de 5'inci olan sporcumuz var. İnşallah Portekiz'de katılacağımız turnuvada güzel sonuçlar elde edeceğiz."

Samat, geçen seneki dünya şampiyonasında 8 madalya kazandıklarını anımsattı.

"Bu sene de bunu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz, takımımız bu müsabaka için 7 aydır çalışıyor. Son 10 gündür de yoğun bir tempoda çalışıyoruz, günde çift antrenman yapıyoruz. Güzel sonuçlar almak için Portekiz'e doğru yola çıkacağız."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Katıldıkları son dünya şampiyonasında finalde Japonya'ya kaybettiklerini dile getiren Samat, "Bu sene şampiyonluğu ülkemize getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Judocu Merve Azak ise yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi. Azak, emeklerinin karşılığını almak istediğinin altını çizdi.

"Dünya şampiyonasında şampiyon olup, 2024 Paris Olimpiyat elemelerine katılmak için puan kazanmak istiyorum. Sonrasında da kota maçlarında kazanıp olimpiyatlara gitmek istiyorum."

Milli judocu Duygu Dirgen de Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı son maçta kaçırdığını anlattı.

"8 yıldır milli takımda mücadele ediyorum. Son Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı ufak bir şanssızlıkla kaçırdım, bunu dünya şampiyonasında telafi etmeyi düşünüyorum. Tabi ki hedefim birincilik."

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