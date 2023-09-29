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Spor
AA 29.09.2023 10:00

Milli cimnastikçiler Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak

52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, 30 Eylül Cumartesi günü Belçika'da başlayacak.

Milli cimnastikçiler Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak
[AA arşiv]

Antwerp kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda 73 ülkeden yaklaşık 500 sporcu, madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'yi kadınlarda Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür; erkeklerde ise Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Emre Dodanlı temsil edecek

Kadınlar ve erkekler genel tasnif 5-6 Ekim, bireysel alet finalleri ise 7-8 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Şampiyona, 8 Ekim Pazar günü sona erecek.

Milli cimnastikçilerin 3 madalyası var

Milli cimnastikçiler, dünya şampiyonalarında şu ana kadar 2 altın, bir gümüş olmak üzere 3 madalya elde etti.

İbrahim Çolak, 2019'da Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde ederek, cimnastikte büyüklerde dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Yine aynı yıl paralel barda milli cimnastikçi Ahmet Önder, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Adem Asil, geçen yıl Liverpool'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde Türkiye'nin ikinci altın madalyasını kazandı.

Altı sporcu geçen yılki unvanını korumaya çalışacak

Geçen yıl dünya şampiyonluğuna ulaşan ve bu yıl da organizasyona katılan erkekler halkada Adem Asil, bireysel genel tasnifte Japon Daiki Hashimoto, kulplu beygirde İrlandalı Rhys McClenaghan, atlama masasında Ermeni Artur Davtyan, kadınlarda ise genel tasnifte Brezilyalı Rebeca Andrade ve yer aletinde Büyük Britanyalı Jessica Gadirova, Antwerp'te unvanını korumak için mücadele edecek.

Geçen yıl 36 sporcu madalya sevinci yaşadı

Geçen yıl İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 farklı ülke madalya elde ederken, 36 sporcu da madalya sevinci yaşadı.

Milli cimnastikçiler Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak

Geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular ve ülkelerin isimleri şu şekilde:

Erkekler

Genel tasnif:

Altın: Daiki Hashimoto (Japonya)

Gümüş: Zhang Boheng (Çin)

Bronz: Wataru Tanigawa (Japonya)

Yer aleti:

Altın: Giarnni Regini-Moran (Büyük Britanya)

Gümüş: Daiki Hashimoto (Japonya)

Bronz: Ryosuke Doi (Japonya)

Kulplu beygir:

Altın: Rhys McClenaghan (İrlanda)

Gümüş: Ahmad Abu al Soud (Ürdün)

Bronz: Harutyun Merdinyan (Ermenistan)

Halka aleti:

Altın: Adem Asil (Türkiye)

Gümüş: Zou Jingyuan (Çin)

Bronz: Courtney Tulloch (Büyük Britanya)

Atlama masası:

Altın: Artur Davtyan (Ermenistan)

Gümüş: Carlos Yulo (Filipinler)

Bronz: Igor Radivilov (Ukrayna)

Paralel bar:

Altın: Zou Jingyuan (Çin)

Gümüş: Lukas Dauser (Almanya)

Bronz: Carlos Yulo (Filipinler)

Barfiks:

Altın: Brody Malone (ABD)

Gümüş: Daiki Hashimoto (Japonya)

Bronz: Arthur Mariano (Brezilya)

Takım:

Altın: Çin

Gümüş: Japonya

Bronz: Büyük Britanya

Kadınlar

Genel tasnif:

Altın: Rebeca Andrade (Brezilya)

Gümüş: Shilese Jones (ABD)

Bronz: Jessica Gadirova (Büyük Britanya)

Atlama masası:

Altın: Jade Carey (ABD)

Gümüş: Jordan Chiles (ABD)

Bronz: Coline Devillard (Fransa)

Asimetrik bar:

Altın: Wei Xiaoyuan (Çin)

Gümüş: Shilese Jones (ABD)

Bronz: Nina Derwael (Belçika)

Denge aleti:

Altın: Hazuki Watanabe (Japonya)

Gümüş: Ellie Black (Kanada)

Bronz: Shoko Miyata (Japonya)

Yer aleti:

Altın: Jessica Gadirova (Büyük Britanya)

Gümüş: Jordan Chiles (ABD)

Bronz: Rebeca Andrade (Brezilya), Jade Carey (ABD)

Takım:

Altın: ABD

Gümüş: Büyük Britanya

Bronz: Kanada

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